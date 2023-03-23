В 2022 году производство автомобильной техники в РФ сократилось на 61%

Российские автозаводы по итогам 2022 года выпустили на 61,3% меньше автомобильной техники, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Всего в прошлом году в РФ заводы произвели 610,4 тыс. единиц автомобильной техники. 73% от этого объема приходится на легковые автомобили (447,2 тыс. ед.). Причем в минувшего году их было выпущено на 66,9% меньше, чем годом ранее.