В 2022 году производство автомобильной техники в РФ сократилось на 61%

Российские автозаводы по итогам 2022 года выпустили на 61,3% меньше автомобильной техники, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Всего в прошлом году в РФ заводы произвели 610,4 тыс. единиц автомобильной техники. 73% от этого объема приходится на легковые автомобили (447,2 тыс. ед.). Причем в минувшего году их было выпущено на 66,9% меньше, чем годом ранее.
Грузовые автомобили, включая легкие коммерческие машины, заняли 22% в структуре производства — 137 тыс. ед. (на 28,3% меньше, чем в 2021 году). Оставшийся объем пришелся на автобусы и микроавтобусы (26,1 тыс. ед.), который за год уменьшился на 29,4%.