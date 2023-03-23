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1 час назад

НПЗ разрешат использовать запрещенную присадку: чем это может грозить

За рулем

Таким образом планируется смягчить экологические требования к бензину.

НПЗ разрешат использовать присадку для увеличения октанового числа бензина
Фото: За рулемЗа рулем

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность использования монометиланилина (ММА) как присадки при производстве топлива экологического класса К5, включающего бензины марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Ведомству предстоит оценить влияние ММА на воздух, выбросы и здоровье человека.

Эта добавка применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах, но в 2016 году Минэнерго запретило ее использование из-за негативного влияния на топливо, автомобили и окружающую среду. Кроме того, в этот период Россия начал переход к классу бензина Евро-5.

Монометиланилин представляет собой добавку для увеличения октанового числа бензина. Ее использование позволяет сократить себестоимость производства топлива на 10-15%. Если присадку вернут, то это также поможет НПЗ увеличить объемы производства бензина АИ-95 — каждая тонна этой присадки позволит выработать дополнительно 100 тонн бензина.

Автоновости,Александр Новак,Росприроднадзор,Правительство РФ,
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