НПЗ разрешат использовать присадку для увеличения октанового числа бензина

Таким образом планируется смягчить экологические требования к бензину.

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Вице-премьер правительства РФ Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность использования монометиланилина (ММА) как присадки при производстве топлива экологического класса К5, включающего бензины марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Ведомству предстоит оценить влияние ММА на воздух, выбросы и здоровье человека.

Эта добавка применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах, но в 2016 году Минэнерго запретило ее использование из-за негативного влияния на топливо, автомобили и окружающую среду. Кроме того, в этот период Россия начал переход к классу бензина Евро-5.