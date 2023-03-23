НПЗ разрешат использовать присадку для увеличения октанового числа бензина

Таким образом планируется смягчить экологические требования к бензину.
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность использования монометиланилина (ММА) как присадки при производстве топлива экологического класса К5, включающего бензины марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98. Ведомству предстоит оценить влияние ММА на воздух, выбросы и здоровье человека.
Эта добавка применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах, но в 2016 году Минэнерго запретило ее использование из-за негативного влияния на топливо, автомобили и окружающую среду. Кроме того, в этот период Россия начал переход к классу бензина Евро-5.
Монометиланилин представляет собой добавку для увеличения октанового числа бензина. Ее использование позволяет сократить себестоимость производства топлива на 10-15%. Если присадку вернут, то это также поможет НПЗ увеличить объемы производства бензина АИ-95 — каждая тонна этой присадки позволит выработать дополнительно 100 тонн бензина.