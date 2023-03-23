Российский союз автостраховщиков назвал лидирующие по числу аварий регионы

Российский союз автостраховщиков назвал регионы-лидеры по числу аварий. Первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО заняла Республика Дагестан: она в этом регионе составила 9,6%, то есть виновником ДТП становится почти каждый десятый застрахованный по ОСАГО автомобиль. А в целом в ДТП в регионе в качестве виновника или потерпевшего попадает как минимум каждый пятый автомобиль региона, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Наталья Селиверстова / РИА Новости

С самыми частыми страховыми случаями по ОСАГО попали также Приморский край (частота составила 7,4%) и Хабаровский край (6,8%). При этом в среднем по РФ частота страховых случаев по ОСАГО по итогам 2022 года составила 5,1%.

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Примечательно, что глава Приморского края подал требование в Центробанк о снижении ставки страховщиков. Но вот беда. Это бизнес, и если в крае не предпринимаются меры по снижению действий страховых мошенников, то стоимость страховки будет только расти. Либо страховщики будут уходить из региона. А в этой ситуации может возникнуть неприятная история. Без ОСАГО управлять автомобилем нельзя, а купить эту страховку не у кого.

На четвертом месте по частоте страховых случаев по ОСАГО в стране оказалась Республика Тыва (6,6%), на пятом - Санкт-Петербург (6,5%). Шестую строчку рэнкинга по этому показателю заняла Новосибирская область (6,4%), седьмую - Карачаево-Черкесская Республика (6,3%). Восьмое и девятое место поделили Чеченская и Чувашская республики (в каждом регионе частота аварий - 6,2%). Десятую строчку рейтинга с частотой ДТП 6,1% заняла Республика Татарстан.

Самый крупный регион страны по количеству автовладельцев - Москва - оказался на 11-м месте в статистике по частоте страховых случаев по ОСАГО с показателем, равным 6%.

Самая низкая частота страховых случаев по ОСАГО зафиксирована в Чукотском автономном округе (1,9%), Забайкальском крае (3,2%), Республике Крым (3,5%), Пермском крае и Ненецком автономном округе (по 3,8%).

"В целом по стране год к году частота страховых случаев по ОСАГО стабилизировалась, и в 2022 году, как и год назад, составила 5,1%. Однако по итогам четвертого квартала прошедшего года она несколько снизилась и составила 4,8%, что дает надежду, что в долгосрочной перспективе в 2023 году этот тренд также проявится.