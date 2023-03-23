Урал тестирует собственный гибридный грузовик

Российский автомобильный завод «Урал» разработал собственный гибридный грузовик.
Автомобиль, который впервые был представлен в середине осени 2022 года, уже проходит ходовые испытания. Модель построили по принципу последовательного гибрида с колесной формулой 4х2. При этом Миасский автопроизводитель заявляет, что это только первый шаг — в дальнейшем «Урал» планирует выпустить полностью электрическую модификацию. Также в планах построить автомобиль на водородной тяге.
При разработке автомобиля по схеме последовательного гибрида двигатель внутреннего сгорания не связан напрямую с колесами — он используется исключительно для подзарядки тяговой батареи.
«Заправлять» гибридный «Урал» нужно сжиженным природным газом. Полного заряда батареи хватает лишь на 100 километров пути, однако при подключении двигателя внутреннего сгорания и подзарядки батареи от него, дальность хода увеличивается до 400-500 километров.
В ноябре прошлого 2022 года «Урал» представил еще одну необычную новинку — гоночный грузовик. В 90-е в России проводились соревнования по триалу среди внедорожников и грузовиков, тогда «Урал» традиционно становился победителем. Из-за этого руководство решило возродить гоночное подразделение.