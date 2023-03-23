Компактный седан Volkswagen Santana был завезен в Россию одним из крупных дилеров. Автомобиль можно назвать аналогом Volkswagen Polo, пишет Ixbt.com.

Модель предназначена для китайского рынка. Обе вышеуказанные машины разработаны на платформе PQ25. Кроме того, они схожи по габаритам и позиционированию.

В Китае модели Santana дали атмосферные двигатели объемом 1,4 л (90 л.с.) и 1,5 л (110 л.с.), а также 1,3-литровый турбомотор мощностью 131 л.с. Трансмиссии – 5-ступенчатая «механика» и 6-диапазонный «автомат» для атмосферных двигателей и «робот» - для турбированного ДВС.

В России появилась такая модель с 1,5-литровым агрегатом и «автоматом». Она обойдется в стране в 2,45 млн рублей.

Автомобиль наделили кондиционером, круиз-контролем, многофункциональным рулевым колесом, электрическим люком в крыше, электрической регулировкой зеркал.

Пресс-служба Volkswagen