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30 минут назад

В России продают ВАЗ-2109 в состоянии «капсулы времени»

Елена Прошина

В Тольятти выставили на продажу уникальный автомобиль ВАЗ-2109 с минимальным пробегом. Стоимость экземпляра – 10 млн рублей. Об этом пишет Ixbt.com

Пробег составляет всего 11 км. Машина представляет собой экспортный вариант в состоянии «капсулы времени», на ней даже сохранились пломбы и заводские этикетки.

«Эксклюзив! Легенда 90-х годов, капсула времени (подтверждение документами). Новый, заводской автомобиль в девственном состоянии, экспортный вариант», - говорится в тексте объявления.

Также отмечается, что у машины низкая панель и салон серого цвета. Мощность двигателя составляет 1300 л.с. Уточняется, что авто не ставилось на учет, а также имеется квитанция автомагазина 1992 года. В комплект идет родной аккумулятор 6ст-55 1992 года выпуска. Машина оснащена механической коробкой передач.

Стоимость экземпляра оценили в 10 млн рублей. В настоящее время в продаже также имеется ВАЗ-2109 с пробегом 210 км. Цена автомобиля - 2,1 млн рублей.

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