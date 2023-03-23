В России продают ВАЗ-2109 в состоянии «капсулы времени»

В Тольятти выставили на продажу уникальный автомобиль ВАЗ-2109 с минимальным пробегом. Стоимость экземпляра – 10 млн рублей. Об этом пишет Ixbt.com

Пробег составляет всего 11 км. Машина представляет собой экспортный вариант в состоянии «капсулы времени», на ней даже сохранились пломбы и заводские этикетки.

«Эксклюзив! Легенда 90-х годов, капсула времени (подтверждение документами). Новый, заводской автомобиль в девственном состоянии, экспортный вариант», - говорится в тексте объявления.

Также отмечается, что у машины низкая панель и салон серого цвета. Мощность двигателя составляет 1300 л.с. Уточняется, что авто не ставилось на учет, а также имеется квитанция автомагазина 1992 года. В комплект идет родной аккумулятор 6ст-55 1992 года выпуска. Машина оснащена механической коробкой передач.