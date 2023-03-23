Volkswagen прощается с седаном Passat

Третья по счёту новость о прекращении выпуска модели за день: Volkswagen отказывается от одного из ветеранов своей линейки - седана Passat. Он уступает место более популярным моделям.

Фото: Пресс-служба Volkswagen Пресс-служба Volkswagen

Глава компании Томас Шефер подтвердил в беседе с Automotive News Europe давно ходившие слухи: седан Volkswagen Passat действительно прекращает своё существование на европейском рынке. Решение может показаться странным на фоне статистики прошлого года, когда "Пассат" возглавил по количеству реализованных авто топ продаж в своём сегменте.

Очевидно, что седан Passat не является "золотой жилой" для компании, поэтому с ним расстаются так легко и практически безболезненно. Второй момент - исключая из гаммы эту модель, концерн избегает каннибализма между Volkswagen и Skoda. Чешский автопроизводитель, напомним, от Superb, который стал вторым после "Пассата" в рейтингах продаж 2022 года в ЕС, не отказывается и скоро выпустит его новое поколение.

Пресс-служба Volkswagen

Во-вторых, у Volkswagen есть что предложить взамен уходящей модели - лифтбек Arteon.

Ещё один фактор, который сыграл против седана Passat - вектор на электрификацию линейки, ив этом году появится так называемые электрический эквивалент "Пассата" - ID. Aero, который поступит в продажу в Европе во второй половине 2023 года.

Да, несмотря на все вышеперечисленные факторы, Volkswagen пока решил не отказываться от универсала Passat, поставки которого планируют начать по осени.

В Россию Volkswagen Passat текущего поколения будет поставляться из Китая, рассказал "РГ" топ-менеджер одного из крупнейших российских автохолдингов.

Что касается пересмотра модельного ряда других автопроизводителей, то Chevrolet в 2024 году попрощается с Camaro, а уже под конец этого года Toyota остановит выпуск Camry.