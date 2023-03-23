Geely показала новый кроссовер

Дилеры бренда на домашнем рынке начнут принимать заказы на этот паркетник в апреле текущего года. Эта версия модели появится и в других странах.

Фото: Geely Geely

Премьера Geely Boyue второго поколения прошла в августе прошлого года, ему присвоили приставку в виде литеры L, так как компания не планирует пока что отправлять предыдущий SUV в отставку. Напомним, в РФ предшественник сейчас продаётся под именем Atlas Pro. Старт серийному производству нового паркетника в Поднебесной был дан в сентябре, а «живые» продажи на домашнем рынке начались в конце октября 2022-го.

В начале текущего года в базе минпрома КНР появились фотографии некоего нового кроссовера Geely: тогда предполагалось, что это следующий Coolray. Однако теперь производитель официально анонсировал эту модель: оказалось, что это Geely Boyue Cool (Atlas Cool), который расширит семейство SUV второго поколения. Марка Джили рассекретила внешность паркетника, опубликовав несколько фирменных снимков новинки.

Geely Boyue/Atlas Cool

У Geely Atlas Cool такая же головная оптика с длинными вертикальными «клыками» и аналогичной формы задние фонари (с измененным рисунком). У массивной радиаторной решётки такая же форма, но иной узор: вместо расходящихся в стороны горизонтальных штрихов – треугольные элементы. Несколько иначе оформлен и воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера (в виде сетки из прямоугольников, а не из ромбов). Корма украшена за счёт другого диффузора, круглых патрубков выхлопной системы (по два с каждой стороны) и раздвоенного спойлера на верхней части пятой двери – на месте разделения у него вставка со стоп-сигналом.

Geely Boyue/Atlas Cool

У Geely Boyue Cool габариты скромнее, чем у представленного минувшим летом Boyue L. Так, его длина равна 4510 мм (на 160 мм меньше), ширина – 1865 мм (на 35 мм меньше), высота – 1650 мм (на 55 мм меньше), а расстояние между осями составляет 2701 мм (на 76 мм меньше).

Интерьер нового кроссовера производитель пока не показал. Напомним, у китайского Atlas второго поколения в салоне виртуальная «приборка» диагональю 10,25 дюйма, двухэтажный тоннель, «сквозной» джойстик коробки и мультимедийная система с 5G, функцией обновления «по воздуху» и вертикальным тачскрином (диагональ – 13,2 дюйма). В список оборудования входят проекционный дисплей с дополненной реальностью, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

По данным базы китайского минпрома, новому SUV доступен один двигатель – 181-сильная бензиновая «турбочетвёрка» BHE15-EFZ объёмом 1,5 литра, её максимальный крутящий момент равен 290 Нм. Напомним, моторная гамма Boyue L, помимо указанного, включает в себя ещё один вариант – 2,0-литровый JLH-4G20TDJ с отдачей в 218 л.с. (325 Нм). Оба двигателя работают в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Ещё Atlas второго поколения на домашнем рынке доступен в виде обычного гибрида (без возможности подзарядки от электросети), в основе его установки находится 1,5-литровая бензиновая «турботройка» DHE15-ESZ (150 л.с., 225 Нм), работающая в тандеме с электромотором; совокупная отдача – 245 л.с. и 545 Нм. Модели в дальнейшем пообещали модификацию подзаряжаемого гибрида с системой, в основе которой лежит 2,0-литровый турбомотор.