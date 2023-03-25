У дилеров Volkswagen появились кроссоверы Tacqua за 2,6 млн рублей

Один из дилеров Volkswagen привез в Россию кроссоверы Tacqua из Китая. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2022 года без пробега просят 2 600 000 рублей.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Представленный в 2019 году Volkswagen Tacqua - это перелицованная версия компактного кроссовера T-Cross, чуть уступающая ему по габаритам. Производством модели занимается FAW-Volkswagen.

Российская Газета

В моторную гамму автомобиля входят бензиновый четырехцилиндровый "атмосферник" 1,5 литра мощностью 113 л.с. и "турбочетверка" 1,4 TSI с отдачей в 150 л.с.

Российская Газета

К нам привезли машины с мотором 1,5 литра. Коробка - семиступенчатый робот DSG. Привод - передний. Комплектация одна - она почему-то называется "импорт". О доступных опциях дилер не распространяется.