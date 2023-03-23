Нос обновленного кабриолета BMW 4-Series сохранит огромные "ноздри"

Новое поколение гигантских решеток BMW на таких моделях, как X1 и 7-Series, оказалось весьма спорным, но немногие из нынешних BMW вызвали такую бурю, как 4-Series 2021 года. Команда дизайнеров компании тогда сказала нам, что мы привыкнем к решеткам и что, несмотря на противодействие им, они никуда не денутся. И они были правы. Эти изображения кабриолета 4-Series с фейслифтингом показывают, что нос с огромными ноздрями вернется во второй половине производственного цикла модели.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Наши шпионские фотографы недавно заметили версию купе 4-Series с кодом G22 в нескольких различных конфигурациях, и на этот раз водители BMW были невольно любезны, чтобы проехать два разных синих кабриолета G32 мимо камеры нашего человека, дав нам первый взгляд на M sport и модели M440i. И хотя нам не удалось собрать четырехдверный G24 Gran Coupe для завершения пакета, мы можем быть уверены, что в каждом случае будет применяться один и тот же набор обновлений.

Это означает, что очень мало что изменится, по крайней мере, визуально. Большая решетка остается на месте, как уже обсуждалось, и похоже, что BMW вносит небольшие изменения в фары и бамперы с обеих сторон. Эти фары по-прежнему представляют собой цельные блоки, потому что BMW резервирует раздельные фары для своих роскошных автомобилей высшего уровня, таких как внедорожник X7 и 7-Series, но эти прототипы действительно оснащены встроенными ДХО в стиле бумеранга, недавно добавленными к обновленным X5 и X6.

Эти шпионские снимки не дают никаких указаний на то, что BMW запланировала в отношении изменений под капотом, но обновления, вероятно, будут незначительными, учитывая, что четырех- и шестицилиндровые двигатели 4-й серии, включая 382 л.с. 3,0-литровый B58 в M440i уже оснащен технологией мягкого гибрида.