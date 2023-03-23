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53 минуты назад

Бронированные лимузины Си Цзиньпина возвращаются на родину

Motor.ru

Пару замаскированных лимузинов Си Цзиньпина сняли на видео в Москве.

Бронированные лимузины Си Цзиньпина возвращаются на родину
Фото: © Quto.ru© Quto.ru

Как сообщает портал Quto.ru, автомобили Hongqi N701 в камуфляжных чехлах запечатлели на Ленинском проспекте — они двигались в сторону аэропорта Внуково, чтобы отправиться на родину, в Китай. Лимузины сопровождали сотрудники ГИБДД и пара Мерседесов, при этом водители китайских машин «ехали весьма неуверенно», как отмечают очевидцы.

Два Hongqi N701 прибыли в столицу за несколько дней до приезда председателя КНР Си Цзиньпина. Это новейшая разработка концерна FAW, первый публичный дебют которой состоялся около года назад на саммите в Гонконге. Известно, что было выпущено всего 50 экземпляров, и ни один в свободную продажу не поступит.

А вот технических подробностей о лимузине до сих пор нет. В арсенале FAW есть двигатель, который подходит по статусу Hongqi N701 — это 6,0-литровый агрегат V12 мощностью 762 лошадиные силы. По другой версии, в движение автомобиль приводит более скромный восьмицилиндровый мотор объемом четыре литра. Есть и трети вариант — гибридная силовая установка, в состав которой входят трехлитровая «шестерка» и электромотор.

Ранее появилась неофициальная информация, что гражданские автомобили марки Hongqi — а у нее есть и такие — могут «прописаться» на простаивающем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье. Эта сборочная площадка в ближайшее время будет продана российскому дилерскому холдингу «Автодом», который, по слухам, договорился о технологическом партнерстве с двумя компаниями из КНР. Одной из них и является Hongqi, утверждают инсайдеры.

Автоновости,FAW,Mercedes-Benz,Цзиньпин Си,Международный аэропорт Внуково,ГИБДД,
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