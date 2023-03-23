Бронированные лимузины Си Цзиньпина возвращаются на родину

Пару замаскированных лимузинов Си Цзиньпина сняли на видео в Москве.

Фото: © Quto.ru © Quto.ru

Как сообщает портал Quto.ru, автомобили Hongqi N701 в камуфляжных чехлах запечатлели на Ленинском проспекте — они двигались в сторону аэропорта Внуково, чтобы отправиться на родину, в Китай. Лимузины сопровождали сотрудники ГИБДД и пара Мерседесов, при этом водители китайских машин «ехали весьма неуверенно», как отмечают очевидцы.

Два Hongqi N701 прибыли в столицу за несколько дней до приезда председателя КНР Си Цзиньпина. Это новейшая разработка концерна FAW, первый публичный дебют которой состоялся около года назад на саммите в Гонконге. Известно, что было выпущено всего 50 экземпляров, и ни один в свободную продажу не поступит.

А вот технических подробностей о лимузине до сих пор нет. В арсенале FAW есть двигатель, который подходит по статусу Hongqi N701 — это 6,0-литровый агрегат V12 мощностью 762 лошадиные силы. По другой версии, в движение автомобиль приводит более скромный восьмицилиндровый мотор объемом четыре литра. Есть и трети вариант — гибридная силовая установка, в состав которой входят трехлитровая «шестерка» и электромотор.