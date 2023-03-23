В России продают 1000-сильный «китайский Hummer»

В России появился в продаже 1000-сильный внедорожник Dongfeng за 16 миллионов рублей.

Фото: © Dongfeng © Dongfeng

Автомобиль M-Hero 917, выпускаемый в Китае под суббрендом Mengshi (Мэнши), у нас продает компания «Нео Карс». Рамная машина близка по форме и габаритам к американскому Hummer, но имеет оригинальный кузов с «резной» пластикой. В движение ее приводит силовая установка, состоящая из четырех электромоторов, а среди особенностей числится «режим краба» как у GMC Hummer EV.

Серийный Mengshi M-Hero 917 на 80 процентов повторяет дизайн концепта M-Terrain: у него те же ломаные грани кузова, вынесенные наружу дверные петли и восьмиугольный бокс на пятой двери. Длина кузова вездехода — почти пять метров, что делает его чуть крупнее восьмиместного Hyundai Palisade. Впечатляет и снаряженная масса, составляющая 3293 килограмма.

Dongfeng / Mengshi M-Hero 917

Dongfeng / Mengshi M-Hero 917

Dongfeng / Mengshi M-Hero 917

При превращении в «товарный» автомобиль M-Hero сохранил рамную конструкцию, независимую подвеску с пневмостойками и полноуправляемое шасси. Силовая установка осталась четырехмоторной и выдает порядка 1000 лошадиных сил, разгоняя вездеход с места до 100 километров в час за 4,2 секунды. Батарея емкостью 140 киловатт-часов позволяет ему проезжать без подзарядки до 505 километров в городском режиме.

Для M-Hero заявлены автопилот третьего уровня и особый режим движения CrabWalk — «режим краба», позволяющий ему двигаться по диагонали. Такой же полезной на бездорожье способностью может похвастаться электрический Hummer.