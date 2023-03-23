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4 минуты назад

В Санкт-Петербурге пройдет крупнейшая выставка старинных автомобилей

Motor.ru

С 14 по 16 апреля в Санкт-Петербургском выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» пройдет крупнейшая в России выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата.

В Санкт-Петербурге пройдет крупнейшая выставка старинных автомобилей
Фото: © Олдтаймер-Галерея© Олдтаймер-Галерея

С 14 по 16 апреля в Санкт-Петербургском выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» пройдет крупнейшая в России выставка старинных автомобилей, мотоциклов и антиквариата. Она проводится уже более двадцати лет, при этом экспонаты никогда не повторяются. На выставке можно будет не только увидеть редкие машины, но и поучаствовать в настоящем ретро-ралли, поуправлять радиоуправляемым болидом, покрутить настоящую троллейбусную «баранку» и прокатиться на мини-трамвае. Всё это будет происходить внутри выставочного зала.

«Олдтаймер-Галерея» займет один павильон площадью 13.000 квадратных метров. В нем соберут сотни уникальных транспортных средств, включая известные и редкие автомобили и мотоциклы, побеждавшие в конкурсах элегантности и сложнейших гонках,

Так, на выставке можно будет увидеть машины из гаража «Ленфильма», снимавшиеся в известных советских картинах, автобусы-«барбухайки» от Музея пассажирского транспорта, маслкары и советская классика.

Кроме того, на выставке покажут большие коллекции автомобилей американских марок и мотоциклов, которым отведено почетное место в зале.

Олдтаймер-Галерея

В рамках «Олдтаймер-Галереи» проведут «блошиный рынок», где будут представлены множество вещей с историей, включая настоящие антикварные жемчужины.

Автоновости,Ленфильм,
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