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46 минут назад

Россиянам напомнили о штрафе за езду без наклейки «Начинающий водитель»

Елена Прошина

Автомобилисты со стажем вождения менее двух лет должны клеить на свою машину знак «Начинающий водитель». За нарушение данного требования предусмотрен штраф в размере 500 рублей, напомнили в ГИБДД Самарской области.

Россиянам напомнили о штрафе за езду без наклейки «Начинающий водитель»
Фото: ТАССТАСС

Там отметили, что это обязательство обосновано малым опытом у молодых водителей, чтобы ориентироваться на дорогах, в потоке машин и при сложных дорожных и погодных условиях. Самыми частыми аварийными ситуациями, в которые они попадают, являются неправильный выбор дистанции, нарушение очередности проезда, правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным дорожным условиям и выезд на встречную полосу.

«ГИБДД напоминает — на транспортном средстве, которым управляет молодой водитель, должен быть установлен опознавательный знак: "Начинающий водитель" — в виде квадрата желтого цвета с изображением восклицательного знака черного цвета», — говорится в сообщении.

За нарушение данного требования предусмотрен штраф в размере 500 рублей, добавили в ГИБДД.

Автоновости,ГИБДД,
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