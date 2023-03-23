Россиянам напомнили о штрафе за езду без наклейки «Начинающий водитель»

Автомобилисты со стажем вождения менее двух лет должны клеить на свою машину знак «Начинающий водитель». За нарушение данного требования предусмотрен штраф в размере 500 рублей, напомнили в ГИБДД Самарской области.

Там отметили, что это обязательство обосновано малым опытом у молодых водителей, чтобы ориентироваться на дорогах, в потоке машин и при сложных дорожных и погодных условиях. Самыми частыми аварийными ситуациями, в которые они попадают, являются неправильный выбор дистанции, нарушение очередности проезда, правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным дорожным условиям и выезд на встречную полосу.