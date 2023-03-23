Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
24 минуты назад

Раскрыты характеристики нового дешевого автомобиля Tesla

Lenta.ru

Инсайдер раскрыл характеристики новой модели Tesla Model 3. Об этом сообщает издание SlashGear.

Раскрыты характеристики нового дешевого автомобиля Tesla
Фото: UnsplashUnsplash

Журналисты медиа сослались на источник, который получил доступ к материалам автопроизводителя. Согласно данным, обновленная Model 3 будет иметь новый передний и задний бамперы. Так, в центре переднего бампера — в нижней части радиатора — будет находиться камера. Две другие камеры инженеры Tesla разместят по бокам.

Самый дешевый электромобиль в линейке Tesla лишится датчика температуры — его функции выполняет совмещенная с GPS-модулем система, которая будет брать информацию о погоде, исходя из местоположения электрокара. Уточняется, что Tesla убрала датчик температуры из-за экономии. По этой же причине обновленный автомобиль лишится некоторых опций, а деревянная обшивка в салоне будет заменена на тканевую.

Кроме того, Tesla незначительно изменит дизайн фар и зеркал заднего вида. По информации инсайдеров, производство обновленной модели запустят в третьем квартале 2023 года.

Tesla Model 3 — пятиместный электрический седан. Оригинальная модель была представлена в марте 2016 года. Стоимость автомобиля начинается с 43 тысяч долларов, что в рублевом эквиваленте составляет около 3,3 миллиона рублей.

В ноябре 2022 года источники Reuters рассказали, что Tesla обновит электрокар Model 3 и упростит сборку модели. Будущие изменения автомобиля объединены в рамках проекта под кодовым названием Highland.

Автоновости,Tesla Model 3,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий