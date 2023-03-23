Volkswagen потребовал от российских таможен 300 млн рублей

Компания Volkswagen Group обратилась в суд, потребовав от нескольких таможен в Приволжье отменить взысканные платежи и пени. Сумма иска достигает почти 300 млн рублей, сообщает Autonews.ru со ссылкой на Арбитражный суд Нижегородской области.

Так, от Калужской таможни Volkswagen потребовал вернуть излишне взысканные таможенные платежи и пени на сумму 143,4 млн рублей, от Приволжской электронной таможни — на 131,6 млн рублей, а от Центральной электронной таможни — на 22,2 млн рублей.

Согласно материалам дела, три эти таможни провели камеральную проверку работы компании в 2019-2020 годах, после чего по значительному объему таможенных деклараций были начислены дополнительные суммы. Решения о доначислении датируются 2022 и 2023 годами, говорится в сообщении.