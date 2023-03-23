Ford возродит культовую модель Capri в виде кроссовера

По данным инсайдеров, легендарное имя получит второй вседорожник, который построят на модульной платформе MEB от концерна Volkswagen. Первой моделью стал новый Explorer. А Ford Capri в компании планируют позиционировать как более спортивный кроссовер. Раньше под именем Capri выпускалось купе, предназначенное для европейского рынка. Последний экземпляр популярной в свое время двухдверки сошел с конвейера в 1986 году.
Кроссовер Capri будет оснащаться электрической силовой установкой. По предварительной информации, новинка получит двигатель пиковой мощностью около 300 лошадиных сил. Привод, как ожидается, будет на заднюю ось — как дань уважения оригинальной модели. Без подзарядки вседорожник сможет проезжать до 500 километров.
Ожидается, что в дизайне новинки будут прослеживаться отсылки к оригинальному автомобилю. По данным инсайдеров, стоимость кроссовера для рынка Великобритании составит около 40 тысяч фунтов стерлингов (50 тысяч долларов).
Электрический Ford Explorer, построенный на платформе Volkswagen, компания представила в конце марта 2023 года. Тогда компания не стала раскрывать подробности о силовой установке, ограничившись лишь информацией, что привод будет задний или передний, а на зарядку с 10 до 80 процентов уйдет всего 25 минут.