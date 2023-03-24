Обновленный кроссовер Peugeot 2008 засветился на тестовых испытаниях

Внешние изменения кроссовера 2024 года будут ограничены новыми фарами и бамперами, но ожидайте новые гибридные двигатели под капотом. В этом году у Peugeot есть несколько чрезвычайно важных новых автомобилей в виде электрических внедорожников e-3008 и e-5008. Но это не значит, что французский автопроизводитель забыл о существующих моделях, таких как кроссовер 2008 года.

Фото: Carscoops Carscoops

И на то есть веская причина: второе поколение 2008 года когда-то регулярно входило в пятерку лучших в европейских чартах продаж, где оно бок о бок со своим малолитражным братом 208 и было самым продаваемым внедорожником на континенте. Но в период с 2021 по 2022 год модель 2008 года упала с 5-го на 12-е место в таблице регистрации новых автомобилей, а продажи упали на целых 28 процентов.

Прошло уже четыре года с момента запуска модели в 2019 году, поэтому боссы все равно планировали обновления на этот год. Но неутешительные цифры продаж усилили давление на обновленную версию, снятую здесь нашими фотографами-шпионами.

Этот тестовый автомобиль ездит на обычных стальных колесах, а его нос и хвост по-прежнему покрыты камуфляжем. Но мы можем разглядеть переработанный передний бампер, чьи клыки ДХО кажутся более прямыми, чем у нынешнего автомобиля. И на этот раз фотограф подобрался достаточно близко, чтобы сфотографировать решетку радиатора, подтвердив, что она получит новый дизайн с вертикальными полосами, а не с горизонтальными планками.

Электрический e-2008 получит такое же обновление со 134 л.с. до 154 л.с., как и e-208 этого сезона, а версии с ДВС также выиграют от новой технологии мягкого гибрида Peugeot. Ранее в этом году компания представила новые 1,2-литровые мягкогибридные двигатели PureTech мощностью 99 л.с. и 128 л.с., каждый из которых оснащен электродвигателем мощностью 28 л.с.