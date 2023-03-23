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1 час назад

В Узбекистане сделали «Газель» целиком из дерева

Motor.ru

На счету авторов youtube-канала «Удивительная деревообработка» уже десятки деревянных моделей: от мотоциклов до паровозов, от легковушек до военной техники — и множество видео, где они обстоятельно показывают всю работу с деревом. В прошлом году они собрали впечатляющую копию грузовичка УАЗ — «головастика», а сейчас изготовили модель микроавтобуса «Газель». Предлагаем посмотреть снятый ими ролик.

В Узбекистане сделали «Газель» целиком из дерева
Фото: «Удивительная деревообработка»«Удивительная деревообработка»

Боковины кузова просто вырезаны из досок лобзиком по шаблону, но тщательность работы поражает: повторили даже рёбра жёсткости на крыше. Модель не только снабжена окнами и люком в крыше, но и имеет открывающиеся двери. Причём боковая выполнена сдвижной, как на настоящей «Газели». Чтобы она не открывалась сама по себе, внутри установлена мебельный замочек с магнитом.

Если перевернуть деревянную «маршрутку», то внизу обнаружится рама, мосты, выхлопная система, «запаска», а также рессоры и рулевая трапеция. Не говоря уже о деревянных шинах с нарезанным вручную протектором. Под открывающимся капотом отчётливо различим двигатель с большой «кастрюлей» воздушного фильтра на впускном коллекторе и радиатор охлаждения с вентилятором.

Внутри аккуратно воспроизведён интерьер маршрутки. Кузов микроавтобуса покрыт лаком — так видно структуру древесины. А вот фары и шины покрасили, чтобы выделить их на общем фоне.

Автоновости,УАЗ,
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