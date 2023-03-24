В Петербурге обновят более 50 светофоров

В Петербурге продолжается процесс модернизации светофорных объектов. Так, в текущем году будет модернизировано более 50 светофоров в 13 районах города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

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Отмечается, что специалисты обновят 51 светофорный объект. Кроме того, в этом году в Северной столице появятся еще 48 новых объектов, добавили в ведомстве.

В рамках работ по модернизации планируется установить или обновить светофорные колонки, подключить кнопки вызова сигнала для пешеходов, а также сделать более низким бордюрный камень для удобного передвижения маломобильных граждан и для прохода с детскими колясками.