Китай призвал Tesla остановить «ценовую войну»

Американский производитель электромобилей Tesla предлагает огромные скидки на китайском рынке и заставляет переживать местные компании, которые расценивают происходящее как ценовую войну, пишет Bloomberg.

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Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) призвала конкурента отказаться от агрессивной политики продаж. По ее мнению, скидки не являются долгосрочным решением проблемы падения продаж и накопления запасов. Отрасль должна вернуться к нормальной работе, чтобы обеспечить свое здоровое развитие, заявили в организации.

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В октябре 2022 года компания Илона Маска снизила цены на ряд моделей, производимых на заводе в Шанхае. Очередная волна скидок в январе 2023 года обострила ситуацию. В результате автомобили Tesla китайского производства стоят на 14 процентов дешевле, чем в прошлом году, и почти на 50 процентов дешевле, чем в США и Европе.

Такие решения заставили местных производителей электромобилей, такие как Xpeng и Nio, а также ведущих международных брендов, включая Volkswagen и Mercedes-Benz, предлагать покупателям скидки до 70 тысяч юаней (10 тысяч долларов). Стартовая цена на электрический внедорожник Mach-E от Ford упала до 209,9 тысячи юаней, что почти на треть дешевле, чем в США. По подсчетам Bloomberg, еще по меньшей мере 30 автопроизводителей снизили цены.

Резкие снижения цен происходят в тяжелый период для самого большого автомобильного рынка в мире. Потребительские расходы в Китае сильно сократились из-за длительных ограничений, связанных с борьбой с COVID-19. На продажи повлияла и отмена государственных субсидий на покупку электромобилей в конце 2022 года, а также сбои в цепочках поставок.

Но даже с учетом проблем розничные продажи в Китае автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включая полностью электрические и подключаемые гибриды (Plug-in hybrid, PHEV), в прошлом году почти удвоились и составили 5,67 миллиона единиц. По данным Bloomberg New Energy Finance, продажи электромобилей в Китае в этом году могут достичь 8,1 миллиона единиц по сравнению с 3,2 миллиона в Европе и 1,9 миллиона в США. Американская инвестиционная компания Sanford C. Bernstein & Co сообщает, что только в 2023 году в КНР ожидается презентация 155 новых электрических и PHEV моделей.

В условиях такой конкуренции более сильные в финансовом отношении крупные игроки могут еще больше снижать цены. Управляющий директор консалтинговой компании JSC Automotive Йохен Зиберт заметил, что «Tesla создала хаос для всего рынка». Он добавил, что у компании есть миллиарды долларов, которые они могут использовать для этой цели, в то время как у других нет такой возможности.

По данным Morgan Stanley, такие китайские компании как Nio, Xpeng и Li Auto имеют достаточно сильные балансы, чтобы оставаться самофинансируемыми в течение следующих 18 месяцев. Но, как считают эксперты, более слабые игроки под давлением скидок конкурентов могут оказаться на грани выживания в ближайшие два года.