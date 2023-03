Китай призвал Tesla остановить «ценовую войну»

Но даже с учетом проблем розничные продажи в Китае автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включая полностью электрические и подключаемые гибриды (Plug-in hybrid, PHEV), в прошлом году почти удвоились и составили 5,67 миллиона единиц. По данным Bloomberg New Energy Finance, продажи электромобилей в Китае в этом году могут достичь 8,1 миллиона единиц по сравнению с 3,2 миллиона в Европе и 1,9 миллиона в США. Американская инвестиционная компания Sanford C. Bernstein & Co сообщает, что только в 2023 году в КНР ожидается презентация 155 новых электрических и PHEV моделей.