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55 минут назад

Новый седан зарубежной марки можно приобрести в среднем за 2,4 млн рублей

Российская Газетаиещё 1

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн "СберАвто" изучили актуальное предложение по онлайн-продаже автомобилей и рассказали "Российской газете" о наиболее представленных в сервисе седанах и лифтбеках.

Новый седан иностранного бренда в среднем стоит в РФ 2,4 млн рублей
Фото: Kia Kia

В актуальном предложении седанам принадлежит доля в 27% от общего числа представленных в сервисе авто. Более половины из них - подержанные (60%). Наиболее распространены зарубежные бренды (86%): Kia, Hyundai и Volkswagen, а самые широко представленные модели - Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio. Медианная стоимость подержанной иномарки в кузове седан - 1,1 млн рублей. Оставшиеся 14% от всех седанов с пробегом принадлежат отечественным брендам, наиболее распространенные модели - Lada Granta и Lada Vesta. Медианная стоимость подержанного седана российского производства составляет 695 тыс. рублей.

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Среди новых седанов доминируют отечественные автомобили с показателем в 80%. В топе вновь Lada Granta и Lada Vesta, в среднем их можно приобрести за 875 тыс. рублей. Остальные 20% новых седанов - иномарки Kia, Hyundai и Toyota. Наиболее распространены модели Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Kia Cerato, Kia K5 и Toyota Camry. Новый седан иностранного бренда обойдется покупателям в среднем в 2,4 млн рублей.

Лифтбеки составляют 7% от всего предложения автомобилей в сервисе, при этом более половины из них - новые (66%).

Юрий Зубко/ РГ

В предложении новых авто лидируют автомобили отечественного производства: Lada принадлежит доля в 85%. Модельный ряд представлен Granta в кузове лифтбек, ее медианная стоимость составляет 850 тыс. рублей. Среди новых лифтбеков иностранных брендов наиболее распространены Volkswagen и Skoda. Чаще всего встречаются модели Volkswagen Polo последнего поколения, Skoda Rapid и Superb. Приобрести новую иномарку в кузове лифтбек можно в среднем за 2 млн рублей.

В предложении лифтбеков с пробегом обратная ситуация: иномаркам принадлежит доля в 85%. Среди них наиболее представлены вновь Skoda и Volkswagen. Самые распространенные модели - Rapid, Octavia и Volkswagen Polo. Подержанный лифтбек от зарубежных производителей можно приобрести в среднем за 1,3 млн рублей. В предложении отечественных лифтбеков с пробегом лидирует Granta, медианная стоимость которой составляет 600 тыс. рублей.

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