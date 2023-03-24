Новый седан иностранного бренда в среднем стоит в РФ 2,4 млн рублей

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн "СберАвто" изучили актуальное предложение по онлайн-продаже автомобилей и рассказали "Российской газете" о наиболее представленных в сервисе седанах и лифтбеках.

Фото: Kia Kia

В актуальном предложении седанам принадлежит доля в 27% от общего числа представленных в сервисе авто. Более половины из них - подержанные (60%). Наиболее распространены зарубежные бренды (86%): Kia, Hyundai и Volkswagen, а самые широко представленные модели - Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Kia Rio. Медианная стоимость подержанной иномарки в кузове седан - 1,1 млн рублей. Оставшиеся 14% от всех седанов с пробегом принадлежат отечественным брендам, наиболее распространенные модели - Lada Granta и Lada Vesta. Медианная стоимость подержанного седана российского производства составляет 695 тыс. рублей.

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Среди новых седанов доминируют отечественные автомобили с показателем в 80%. В топе вновь Lada Granta и Lada Vesta, в среднем их можно приобрести за 875 тыс. рублей. Остальные 20% новых седанов - иномарки Kia, Hyundai и Toyota. Наиболее распространены модели Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Kia Cerato, Kia K5 и Toyota Camry. Новый седан иностранного бренда обойдется покупателям в среднем в 2,4 млн рублей.

Лифтбеки составляют 7% от всего предложения автомобилей в сервисе, при этом более половины из них - новые (66%).

Юрий Зубко/ РГ

В предложении новых авто лидируют автомобили отечественного производства: Lada принадлежит доля в 85%. Модельный ряд представлен Granta в кузове лифтбек, ее медианная стоимость составляет 850 тыс. рублей. Среди новых лифтбеков иностранных брендов наиболее распространены Volkswagen и Skoda. Чаще всего встречаются модели Volkswagen Polo последнего поколения, Skoda Rapid и Superb. Приобрести новую иномарку в кузове лифтбек можно в среднем за 2 млн рублей.