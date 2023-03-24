Медведев: «Автобренды страшно жалеют о вынужденном уходе из России»

Мировые автомобильные бренды потеряли огромные деньги и жалеют о вынужденном уходе из РФ под давлением западных властей, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС, и пользователей "ВКонтакте".
"У нас была кооперация - они от нас ушли. Думаете, они не жалеют? Страшно жалеют. Но у них командная система еще жестче, чем в советские времена. Им сказали сверху: "Так, валите из страны". И все эти "Опели", "Фольксвагены", "Рено", "Пежо", "Мерседесы", "БМВ" - они стройными рядами начали уходить. Потеряли огромные деньги. Потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам. Их выбор", - сказал политик.
По его словам, определенные негативные последствия ощущает и российский авторынок: "Никто же не говорит, что их действия вообще никакого вреда нам не наносят".
"Объективно автомобильный рынок просел, это правда. Купить можно все на самом деле, но очень существенно все подорожало. И это, конечно, плохо. Это, к сожалению, та цена, которую приходится платить. Это не наши ограничения, это их ограничения в отношении нашего потребительского рынка", - заключил Медведев.