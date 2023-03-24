Медведев: «Автобренды страшно жалеют о вынужденном уходе из России»

"У нас была кооперация - они от нас ушли. Думаете, они не жалеют? Страшно жалеют. Но у них командная система еще жестче, чем в советские времена. Им сказали сверху: "Так, валите из страны". И все эти "Опели", "Фольксвагены", "Рено", "Пежо", "Мерседесы", "БМВ" - они стройными рядами начали уходить. Потеряли огромные деньги. Потеряли огромные деньги и нанесли ущерб своим экономикам. Их выбор", - сказал политик.