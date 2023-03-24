Появились первые фото кроссовера Toyota Crown

Летом 2022 года Toyota представила семейство автомобилей под многообещающим названием Crown, которое, как позднее стало известно, выедут в отдельный суббренд, располагающийся как бы между Toyota и сугубо премиальным Lexus. Пока представлен лишь седан с увеличенным клиренсом, который в компании именуют кроссовером. На очереди - ещё одна модель, и она действительно похожа на "паркетник".

Фото: Соцсети Соцсети

В плане Toyota этот автомобиль обозначался Crown (Sport Type), то есть кроссовер со спортивным уклоном. Весь "спорт" на самом деле может оказаться лишь декорацией без соответствующей трансмиссии. Но пока это не главное, важно другое - модель вывели на дорожные испытания, о чём свидетельствуют фото, опубликованные в соцсетях.

Узнать в прототипе Crown Sport Type несложно: дизайн задней части автомобиля совпадает с рендерными изображениями, предоставленными прошлым летом компанией. Фронтальная часть прототипа, со слов очевидца, также соответствует концепту.

Соцсети

Через плёнку, которой оклеен кузов прототипа, просматривается шильдик гибридной трансмиссии, который по обводам напоминает значок Prius PHEV. Доказывают наличие подзаряжаемых гибридных модификаций фото пользователей, на которых некоторые тестовые автомобили имеют два лючка: с левой - лючок бензобака, справа - под зарядку от сети.

Также в гамме будут присутствовать бензиновые модификации и комплектации с трансмиссией Hybrid Max с ДВС объёмом 2.4 литра и одним или парой электромоторов.

Когда состоится премьера "спортивного" кроссовера Crown, пока неизвестно, но, скорее всего, японцы проведут её после лета. Этот год может оказаться богатым на премьеры японского бренда: к осени могут показать новый Toyota Land Cruiser Prado и возрождённый Land Cruiser 70.