Subaru представит новую модель Wilderness в апреле

В разработке находится еще один автомобиль Subaru Wilderness, но мы пока не знаем, что это такое. Subaru заявила об этом в недавнем тизере, объявив о планах по расширению своего семейства Wilderness. И произойдет это 5 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Фото: Subaru Subaru

К сожалению, это единственное тизерное изображение, размещенное в социальных сетях Subaru. Значок находится на крыле рядом с колесной аркой, основываясь на узоре грязи и грязи в нижней правой части фотографии. Однако, если новый Wilderness будет следовать примеру предыдущих пакетов для Forester и Outback, мы можем смотреть на дверь, а не на крыло. Вооружившись этими знаниями, мы можем сделать несколько обоснованных предположений о том, какая модель получит усиленную защиту.

Это не Forester и не Outback, и уж точно не BRZ. Это может быть Wilderness-версия WRX, Legacy или Impreza, что оставляет нам Solterra, Ascent и Crosstrek. Заманчиво рассматривать отделку Wilderness для полностью электрического Solterra как средство придания ему большей привлекательности, но это кажется маловероятным. Ascent здесь возможен, но его линии кузова выглядят немного резче по сравнению с тем, что мы видим на фото.

Crosstrek получит значок Wilderness в Нью-Йорке. Он недавно обновлен для 2024 года, с более мягкими линиями кузова на дверях и крыльях, которые хорошо подходят для тизерной фотографии. Его меньший размер делает его более подходящим для путешествий по бездорожью, а также в случае продажи. Crosstrek был самым продаваемым автомобилем Subaru в 2022 году. Имеет смысл дополнить Crosstrek цепкими шинами и дополнительным дорожным просветом.

Новый Wilderness будет представлен через пару недель на автосалоне в Нью-Йорке 2023 года.