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1 час назад

Медведев оценил стоимость нового «Москвича»

Лера Букина

Стоимость нового «Москвича» является высоковатой, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Медведев оценил стоимость нового «Москвича»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой», - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Медведева, если будет создано что-то хорошее, «ну и отлично». Он также отметил, что у него есть несколько российских автомобилей, в частности «Волга» и «Победа» 1950-х - начала 1960-х годов. Зампред СБ обратил внимание на то, что они «на хорошем ходу».

Он также высказался о привлечении компаний из Китая к сборке «Москвичей». Медведев заявил, что не видит в этом ничего плохого.

Ранее гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин заявил, что под маркой московского автозавода «Москвич» планируется запустить до конца 2023 года SUV и седан. Он отметил, что российский автогигант «Камаз» - технологический партнер столичной производственной площадки. Когогин подчеркнул, что новые модели появятся ориентировочно в четвертом квартале 2023 года. Он добавил, что машины по размеру будут несколько больше, чем первая модель («Москвич-3»).

До этого стало известно о том, что продажи автомобилей «Москвич» в скором времени стартуют в Сочи и Симферополе.

Автоновости,Сергей Когогин,Дмитрий Медведев,
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