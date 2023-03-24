Медведев оценил стоимость нового «Москвича»

Стоимость нового «Москвича» является высоковатой, заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

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«Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой», - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Медведева, если будет создано что-то хорошее, «ну и отлично». Он также отметил, что у него есть несколько российских автомобилей, в частности «Волга» и «Победа» 1950-х - начала 1960-х годов. Зампред СБ обратил внимание на то, что они «на хорошем ходу».

Он также высказался о привлечении компаний из Китая к сборке «Москвичей». Медведев заявил, что не видит в этом ничего плохого.

Ранее гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин заявил, что под маркой московского автозавода «Москвич» планируется запустить до конца 2023 года SUV и седан. Он отметил, что российский автогигант «Камаз» - технологический партнер столичной производственной площадки. Когогин подчеркнул, что новые модели появятся ориентировочно в четвертом квартале 2023 года. Он добавил, что машины по размеру будут несколько больше, чем первая модель («Москвич-3»).