Jeep пока не готов попрощаться с Cherokee

Компания Jeep не собирается прощаться с внедорожником Cherokee.

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Предприятие Stellantis в штате Иллинойс, где налажено производство Jeep Cherokee, все еще простаивает, но модель не мертва, сообщил CarBuzz представитель американской марки. По его словам, у Jeep остаются планы на этот «важный автомобиль, выступающий в важном сегменте», но обнародовать их руководство пока не готово. Подробности о грядущей судьбе Cherokee будут раскрыты в свое время, заключил он.

Сейчас Jeep Cherokee не выпускаются. Завод в городе Белвидер в Иллинойсе простаивает, а 1350 его рабочих находятся в вынужденном отпуске, хотя Jeep предложил некоторым из них временную занятость на других площадках — к примеру, на заводе Wrangler и Gladiator в Толедо, штат Огайо. Ходили слухи и о переносе сборки Cherokee на мексиканский завод Stellantis, выпускающий Compass.

Причиной остановки производства стали низкие продажи модели, в которых винят нехватку комплектующих. В прошлом году реализация Cherokee сократилась более чем на 60 процентов. Помимо этого, под вопрос будущее внедорожника ставят планы Jeep на электрификацию модельного ряда. По крайней мере, это касается автомобиля в его нынешнем виде.