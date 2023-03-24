В России захотели построить мегатрассу в обход Каспия

«18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение», — уточнил Хуснуллин.

В июне 2022 года председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что российская мегатрасса «Меридиан», которая должна была соединить Европу и Китай, изменит направление и пойдет в страны Каспийского моря, включая Иран. В компании одной из задач также поставили соединить восточную часть страны с Уралом и южными регионами.