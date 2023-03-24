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1 час назад

АвтоВАЗ готовит вторую смену для сборки новой Lada Vesta

Российская Газетаиещё 2

АвтоВАЗ прорабатывает возможность возвращения в мае вечерней смены для линии 1, где сейчас выпускается новую Lada Vesta. Прежде это планировалось на лето, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

АвтоВАЗ готовит вторую смену для сборки новой Lada Vesta
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗаПресс-служба АвтоВАЗа

Пока предварительно определены и темпы сборки на этом конвейере с последнего месяца весны - 40 автомобилей в час. Таким образом, суточная производительность линии 1 при "классическом" двухсменном графике превысит 600 машин.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает Vesta NG только в дневную смену продолжительностью 8 часов. На текущей неделе ежедневно с конвейера сходят около 100 таких автомобилей против менее 70-ти на прошлой. При этом завод планировал с 20 марта выйти на суточную сборку 120 Vesta NG.

Напомним, седаны и универсалы модели выпускают только с 8-клапанным двигателем 1.6 литра мощностью 90 л.с., агрегатируемым МКП. В мае должен состояться рестарт производства 16-клапанного мотора на 106 л.с., пока на АвтоВАЗе их выпускают в тестовом режиме. Оба мотора работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. А вот автоматическая трансмиссия станет доступна для "Весты" не раньше следующего года.

Продажи Lada Vesta NG планируют начать в мае. Цены на новинку компания пока не раскрывает, но, по мнению эксперта, опрошенного "РГ", стоимость новой "Весты" составит 1 250 000 - 1 300 000 рублей.

Ранее вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин рассказал, какие модели в компании считают конкурентами новинки.

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