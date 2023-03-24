АвтоВАЗ готовит вторую смену для сборки новой Lada Vesta

АвтоВАЗ прорабатывает возможность возвращения в мае вечерней смены для линии 1, где сейчас выпускается новую Lada Vesta. Прежде это планировалось на лето, сообщает паблик Нетипичный АВТОВАЗ.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Пресс-служба АвтоВАЗа

Пока предварительно определены и темпы сборки на этом конвейере с последнего месяца весны - 40 автомобилей в час. Таким образом, суточная производительность линии 1 при "классическом" двухсменном графике превысит 600 машин.

В настоящее время АвтоВАЗ выпускает Vesta NG только в дневную смену продолжительностью 8 часов. На текущей неделе ежедневно с конвейера сходят около 100 таких автомобилей против менее 70-ти на прошлой. При этом завод планировал с 20 марта выйти на суточную сборку 120 Vesta NG.

Напомним, седаны и универсалы модели выпускают только с 8-клапанным двигателем 1.6 литра мощностью 90 л.с., агрегатируемым МКП. В мае должен состояться рестарт производства 16-клапанного мотора на 106 л.с., пока на АвтоВАЗе их выпускают в тестовом режиме. Оба мотора работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. А вот автоматическая трансмиссия станет доступна для "Весты" не раньше следующего года.

Продажи Lada Vesta NG планируют начать в мае. Цены на новинку компания пока не раскрывает, но, по мнению эксперта, опрошенного "РГ", стоимость новой "Весты" составит 1 250 000 - 1 300 000 рублей.