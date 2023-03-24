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44 минуты назад

Румынская марка Dacia утвердила выпуск кроссовера Bigster

ПроКроссовер.ру

В рамках стратегии Renaulution в январе 2021 года компания Dacia обнародовала 5-летний бизнес-план, который включает производство Dacia Bigster — кроссовера C-сегмента, в рамках которого бюджетный бренд будет продавать свой самый дорогой автомобиль на сегодняшний день.

Румынская марка Dacia утвердила выпуск кроссовера Bigster
Фото: procrossover.ruprocrossover.ru

Официальные фотографии новой модели показывают автомобиль, который выглядит почти готовым к производству, что говорит о том, что Dacia Bigster поступит в продажу ближе к концу этого года.

Пока что Dacia только подтвердила, что длина Bigster составит 4,6 м — всего на 100 мм меньше, чем у Skoda Kodiaq, несмотря на то, что Dacia уступает меньшему Skoda Karoq по цене. Эта структура ценообразования хорошо послужила фирме с такими автомобилями, как Sandero, который намного дешевле, чем Volkswagen Up, несмотря на то, что он значительно больше.

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