В России призвали вернуть программу утилизации авто

Ассоциация «Руслом.ком» предложила Минпромторгу перезапустить в России госпрограмму утилизации авто, добавив в нее электрокары. Об этом рассказали «Известия».

В «Руслом.ком» предложили делать скидку в 150 тыс. рублей за сдачу на утилизацию старого авто с двигателем внутреннего сгорания, 200 - 300 тыс. рублей - за электромобиль.

По задумке ассоциации, госпрограмму утилизации можно включить в Стратегию развития металлургической промышленности до 2030 года.

Также в «Руслом.ком» предложили направлять утилизационный сбор, который платят производители, на создание инфраструктуры для переработки электротранспорта, в том числе общественного.

Инициативу поддержал глава комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Александр Кобенко. Он подчеркнул, что программа позволила бы увеличить загрузку российского автопрома.

Кобенко добавил, что бюджетные российские авто стоят от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Он назвал «утилизационную» скидку в 20 процентов хорошим стимулом для покупки новой машины.

«Тем более это решит проблему с автохламом. Сейчас практически никто из населения не знает, куда деть автомобиль, который не на ходу», - заявила член научно-технического совета Росприроднадзора Наталья Беляева.

При этом автомобильный аналитик Владимир Беспалов заявил, что стимулирование спроса на авто - не главная задача сейчас, так как на рынке все еще есть дефицит предложения, который не удастся решить за счет локального производства.