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1 час назад

В России изменят налоги для нефтяников: что будет с ценами на топливо

Лера Букина

Механизм демпфера, от которого зависит стоимость топлива, скорректируется с 1 апреля. Также в настоящее время наблюдается рост сезонного спроса на бензин и дизель. Life разбирался, как это все отразится на ценах топлива на АЗС.

В России изменят налоги для нефтяников: что будет с ценами на топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В стране дисконт на российскую нефть Urals по отношению к Brent ограничат для определения нефтяных налогов. Вместе с тем для расчета демпфера на бензин повышается ценовой дифференциал - с 20 до 25 долларов за баррель. Кроме того, в России введут ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу (10 долларов за баррель).

В департаменте стратегических исследований Total Research назвали улучшение геополитической обстановки фактором, который будет влиять на удерживание цен в рамках инфляции или на их снижение.

В случае рецессии мировой экономики на рынке ожидается резкое сокращение спроса на сырье, считают там. Эта ситуация повысит избыток нефтепродуктов внутри государства. Вместе с тем такая динамика негативным образом отразится на бюджете и всей экономике в целом, отмечают в фирме.

«Ожидается небольшой рост в рамках инфляции. По прогнозу ЦБ, в 2023 году инфляция составит 5–7%, поэтому и годовой рост цен на топливо можно ожидать в этом диапазоне», - отметили в Total Research.

В Школе практического инвестирования указывают на значительное сокращение экспорта нефтепродуктов (и топлива в том числе). В этой связи даже при условии ремонтов на НПЗ перспектив снижения предложения в России нет, считают там. Розничные цены существенно не изменятся, полагают эксперты.

В аналитическом департаменте AMarkets прогнозируют рост цен на бензин и дизель в среднем на 2,5–3,5 рубля за литр в течение года.

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