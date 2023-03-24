В кабмине рассказали о планах построить трассу в обход Каспийского моря

Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном постройку трассы в обход Каспийского моря на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» в мае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, там стороны могут подписать соглашение.

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«18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение», — заявил он.

Напомним, что о совместном дорожном проекте трех стран стало известно в конце января по итогам поездки премьер-министра Михаила Мишустина и Хуснулинна в Туркменистан. Автомагистраль должна будет пройти вдоль восточного побережья моря.