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1 час назад

В кабмине рассказали о планах построить трассу в обход Каспийского моря

Никита Бородкин

Россия обсудит с Казахстаном и Туркменистаном постройку трассы в обход Каспийского моря на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» в мае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина, там стороны могут подписать соглашение.

В кабмине рассказали о планах построить трассу в обход Каспийского моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение», — заявил он.

Напомним, что о совместном дорожном проекте трех стран стало известно в конце января по итогам поездки премьер-министра Михаила Мишустина и Хуснулинна в Туркменистан. Автомагистраль должна будет пройти вдоль восточного побережья моря.

Как отмечал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, выход к Каспию может иметь большое значение с учетом перенастройки логистики России. Обеспечить его может строительство Юго-Восточной хорды.

Автоновости,Вячеслав Петушенко,Михаил Мишустин,Марат Хуснуллин,Автодор,
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