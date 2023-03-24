В России появилась еще одна автомобильная марка

На российский рынок выходит еще одна автомобильная марка. Китайский бренд Jetour, который не так давно запустил русскоязычный сайт, представил два кроссовера.

Фото: Пресс-служба Jetour Пресс-служба Jetour

Речь идет о Dashing, который позиционируется как автомобиль для города, и Х90 Plus, разработанный для комфортных семейных путешествий.

У Dashing турбированные двигатели 1.5 и 1.6 литра с семиступенчатой АКПП. Автомобиль оснащен 15,6-дюймовым экраном и камерой 540, динамиками Sony и автоматическим двухзонным климат-контролем.

Х90 Plus появится у нас с моторами 1.6 и 2.0 литра с семиступенчатой АКПП. Внутри у кроссовера 12,3-дюймовый двойной экран, есть система предупреждения о сходе с полосы, цифровой интеллектуальный бортовой компьютер, система "старт-стоп" для экономии топлива, акустическая система Sony.