Пикап Tesla Cybertruck получит новое рулевое колесо

На мероприятии Tesla Investor Day 2023, которое только что состоялось в Техасе, был представлен почти готовый к производству образец пикапа Cybertruck.
Судя по нему, грузовик действительно практически готов сойти с конвейера. Он имеет довольно много отличий от более ранних концепций, в том числе рулевое колесо, которое больше не является коромыслом, а имеет гораздо более традиционный вид закругленного колеса. Тем не менее дизайнер все еще не мог удержаться от того, чтобы сделать его почти квадратным без видимой причины, кроме эстетической.
Центральная консоль между сиденьями также была переработана и выглядит больше, чем раньше. Видеокамеры вокруг грузовика используются бортовым автопилотом. Производство планируется начать через несколько месяцев.