Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Пикап Tesla Cybertruck будет с новым рулевым колесом

ПроКроссовер.ру

На мероприятии Tesla Investor Day 2023, которое только что состоялось в Техасе, был представлен почти готовый к производству образец пикапа Cybertruck.

Пикап Tesla Cybertruck получит новое рулевое колесо
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Судя по нему, грузовик действительно практически готов сойти с конвейера. Он имеет довольно много отличий от более ранних концепций, в том числе рулевое колесо, которое больше не является коромыслом, а имеет гораздо более традиционный вид закругленного колеса. Тем не менее дизайнер все еще не мог удержаться от того, чтобы сделать его почти квадратным без видимой причины, кроме эстетической.

Центральная консоль между сиденьями также была переработана и выглядит больше, чем раньше. Видеокамеры вокруг грузовика используются бортовым автопилотом. Производство планируется начать через несколько месяцев.

Автоновости,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий