Пикап Tesla Cybertruck получит новое рулевое колесо

Судя по нему, грузовик действительно практически готов сойти с конвейера. Он имеет довольно много отличий от более ранних концепций, в том числе рулевое колесо, которое больше не является коромыслом, а имеет гораздо более традиционный вид закругленного колеса. Тем не менее дизайнер все еще не мог удержаться от того, чтобы сделать его почти квадратным без видимой причины, кроме эстетической.