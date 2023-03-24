Перед премьерой в России Evolute i-Ski испытывают на Крайнем Севере

Появились эксклюзивные фотографии с зимних тестов российского кроссовера Evolute i-Ski.

Фото: Motor.ru Motor.ru

По собственной информации «Мотора», Evolute проводит серию испытаний своей новой электрической модели i-Ski на Крайнем Севере перед грядущей премьерой. Подробностей об электрокроссе пока немного: известно, что он относится к классу SUV С+, а на одной зарядке проезжает примерно 600 километров.

Evolute — это российская марка электромобилей, под которой на заводе в Липецкой области собирают китайские модели Dongfeng. Пока с конвейера сходят седан i-Pro (он же Dongfeng Aeolus E70) и кроссовер i-Joy (Dongfeng Seres 3). В течение 2023 года к ним присоединятся мощное кросс-купе i-Jet (Dongfeng Seres SF5 образца 2019 года), минивэн i-Van (Dongfeng LingZhi EV 2020 года) и еще один кроссовер, который ранее фигурировал на сайте бренда как SUV+. Именно последний и запечатлен на фотографиях, которыми с «Мотором» поделился читатель.

Теперь можно с уверенностью сказать, что под названием Evolute i-Ski в России будет продаваться Dongfeng Forthing Thunder, электрический кроссовер, который впервые дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу в конце 2022 года.

Thunder начального уровня оснащается батареей емкостью 57,8 киловатт-часа, а более дорогая версия – на 150 киловатт-часов. Запас хода составляет 430 и 630 километров соответственно. В движение кроссовер приводит единственный электромотор, который развивает 204 лошадиные силы и обеспечивает разгон с места до «сотни» за 7,9 секунды.

Evolute i-Ski

Evolute i-Ski

Evolute i-Ski

Dongfeng Forthing Thunder

Ранее представитель Evolute намекал, что в России появится электрокросс с запасом хода 600 километров. Под это описание подходит Thunder с батареей на 150 киловатт-часов.