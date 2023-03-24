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1 час назад

Замглавы НАМИ заявил, что действующие ОТТС на машины не подходят для параллельного импорта

Газета.Ru

Оформленные автомобильными концернами, в том числе объявившими об уходе с российского рынка, Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимые для начала продаж в России той или иной модели автомобиля, оказались бесполезными в рамках параллельного импорта. На ввозимые из других стран партии машин приходится оформлять отдельные документы, подтверждающие их безопасность. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил замгендиректора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Сергей Аникеев.

Действующие ОТТС оказались бесполезными в рамках параллельного импорта авто
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

«Когда мы говорим о параллельном импорте, эта процедура не работает, потому что автомобили покупаются на различных рынках, и их завод делает под требования того рынка, поэтому оценивается каждый автомобиль и ОТТС здесь неприменимо. Возможно, применимы отдельные документы по отдельным показателям безопасности, но комплексный документ отсутствует», — сказал Аникеев.

По его словам, для получения ОТТС автопроизводитель подготавливает специальную модификацию автомобиля для российского рынка, которая проходит комплекс испытаний, также в рамках получения ОТТС проводится аудит завода, на котором машину планируется выпускать. В случае с машинами, ввозимыми по параллельному импорту из разных стран, такая процедура не работает.

Автоновости,Сергей Аникеев,
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