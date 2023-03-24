Действующие ОТТС оказались бесполезными в рамках параллельного импорта авто

Оформленные автомобильными концернами, в том числе объявившими об уходе с российского рынка, Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимые для начала продаж в России той или иной модели автомобиля, оказались бесполезными в рамках параллельного импорта. На ввозимые из других стран партии машин приходится оформлять отдельные документы, подтверждающие их безопасность. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил замгендиректора по техническому регулированию ФГУП «НАМИ» Сергей Аникеев.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА «Новости» Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

«Когда мы говорим о параллельном импорте, эта процедура не работает, потому что автомобили покупаются на различных рынках, и их завод делает под требования того рынка, поэтому оценивается каждый автомобиль и ОТТС здесь неприменимо. Возможно, применимы отдельные документы по отдельным показателям безопасности, но комплексный документ отсутствует», — сказал Аникеев.