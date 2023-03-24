Hyundai показала первые изображения преемника кроссовера ix35

Компания Hyundai показала первые изображения кроссовера Mufasa.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Это два скетча, на которых вседорожник изображен с гигантскими колесами, подчеркнутыми линиями кузова, крупным бампером и резным капотом с вентиляционными отверстиями. В реальности Hyundai Mufasa получит не столь брутальную внешность, как уже известно благодаря изображениям, появившимся в базе Министерства торговли Китая. Там он и дебютирует, став преемником ix35.

Серийный Hyundai Mufasa отличится от других моделей корейской марки Х-образным оформлением передней части с вертикальными блок-фарами и крупной решеткой радиатора. Также на сертификационных изображениях видны черные накладки по периметру, небольшие черные зеркала заднего вида и необычное оформление кормы с фонарями в форме букв С, соединенными световыми полосами.

Hyundai Mufasa

Благодаря Autohome раскрыт и салон новинки: в нем установили двоенный кластер с цифровой приборной панелью и экраном мультимедийной системы. Отдельный мини-дисплей над центральным тоннелем предназначен для управления климатической установкой. Руль «сплющен» снизу, а кресла украшены красной окантовкой.

Autohome.com.cn / Hyundai Mufasa