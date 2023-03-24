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36 минут назад

Новый кроссовер Hyundai Mufasa: первые официальные изображения

Motor.ru

Компания Hyundai показала первые изображения кроссовера Mufasa.

Hyundai показала первые изображения преемника кроссовера ix35
Фото: © Hyundai© Hyundai

Это два скетча, на которых вседорожник изображен с гигантскими колесами, подчеркнутыми линиями кузова, крупным бампером и резным капотом с вентиляционными отверстиями. В реальности Hyundai Mufasa получит не столь брутальную внешность, как уже известно благодаря изображениям, появившимся в базе Министерства торговли Китая. Там он и дебютирует, став преемником ix35.

Серийный Hyundai Mufasa отличится от других моделей корейской марки Х-образным оформлением передней части с вертикальными блок-фарами и крупной решеткой радиатора. Также на сертификационных изображениях видны черные накладки по периметру, небольшие черные зеркала заднего вида и необычное оформление кормы с фонарями в форме букв С, соединенными световыми полосами.

Hyundai Mufasa

Благодаря Autohome раскрыт и салон новинки: в нем установили двоенный кластер с цифровой приборной панелью и экраном мультимедийной системы. Отдельный мини-дисплей над центральным тоннелем предназначен для управления климатической установкой. Руль «сплющен» снизу, а кресла украшены красной окантовкой.

Autohome.com.cn / Hyundai Mufasa

По габаритам Mufasa будет близок к Volkswagen Tiguan: длина составит 4475 миллиметров, ширина — 1850 миллиметров, высота — 1665 миллиметров, а колесная база — 2680 миллиметров. В движение кроссовер будет приводить атмосферный мотор 2.0 мощностью 161 лошадиная сила, хотя в будущем может появиться и гибридная установка. Привод только передний. Сообщается, что премьера в Китае может состояться 24 марта.

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