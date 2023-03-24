В Великобритании продают уникальный автомобиль с двигателем от истребителя

Уникальный кастомный автомобиль 1970-х годов появится на аукционе через несколько дней. Названный The Beast, это Shooting Brake с огромным 27-литровым двигателем, позаимствованным у истребителя времен Второй мировой войны. Ценовой оценки нет.
Beast был построен в Великобритании и занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый мощный в мире автомобиль, разрешенный для использования на дорогах общего пользования. Инженер утверждал, что он может развивать скорость до 295 км/ч но эта цифра никогда не указывалась ни в каких документах.
Откройте слишком длинный капот, и вас встретит V12 с рабочим объемом 27 литров. Названный Rolls-Royce Merlin, двигатель использовался для приведения в действие истребителей Hawker Hurricane и Superman Spitfire во время Второй мировой войны. Его фактическая мощность в автомобиле остается неизвестной, но она меньше исходной из-за отсутствия системы принудительного впуска. Первоначально предполагалось, что The Beast будет иметь другой тип кузова и танковый двигатель Meteor V12 под капотом мощностью 750 л.с.