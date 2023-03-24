В Великобритании продают уникальный автомобиль с двигателем от истребителя

Уникальный кастомный автомобиль 1970-х годов появится на аукционе через несколько дней. Названный The Beast, это Shooting Brake с огромным 27-литровым двигателем, позаимствованным у истребителя времен Второй мировой войны. Ценовой оценки нет.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Beast был построен в Великобритании и занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый мощный в мире автомобиль, разрешенный для использования на дорогах общего пользования. Инженер утверждал, что он может развивать скорость до 295 км/ч но эта цифра никогда не указывалась ни в каких документах.