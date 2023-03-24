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17 минут назад

В Санкт-Петербурге мигрант разбил два Mercedes-Benz на парковке

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге приезжий из одной из среднеазиатских республик повредил два автомобиля Mercedes-Benz, сообщается в Telegram-канале «Росгвардия Петербурга». Утверждается, что у мужчины наблюдались признаки наркотического опьянения.

Инцидент произошел на парковке отеля в Подъездном переулке. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, бродя по парковке, бьет по капоту одного из «Мерседесов», а также пытается оторвать боковое зеркало заднего вида у другого.

По данным Росгвардии, действиями гражданина причинен ущерб на сумму 200 тыс. рублей. Он оторвал зеркало у седана Mercedes-Benz S-Class и повредил капот другого автомобиля той же марки. По факту повреждения машин возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Крыму водитель со своим отцом пытались затащить в дом инспектора ГИБДД.

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