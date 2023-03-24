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1 час назад

Chery готовит к запуску конкурента Tesla Model 3

ПроКроссовер.ру

Chery запатентовала внешний вид седана, который может выйти со значком Exeed, работать на электричестве и бороться за ту же рыночную нишу, что и Tesla Model 3.

Chery готовит к запуску конкурента Tesla Model 3
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Автомобиль предварительно известен как E03. У него спортивный кузов в стиле купе с наклонной крышей, тонкими фарами и светодиодами Pixel в переднем бампере. Задние фонари выполнены в виде одной тонкой полосы. Ручки находятся на одном уровне с дверными панелями, а там, где крыша встречается с лобовым стеклом, есть выступ LiDAR.

Приблизительная длина заявлена как 4950 мм, а колесная база составляет около 2,9 метра. Про моторы ничего не сказано. Модель может дебютировать на предстоящем автосалоне в Шанхае и поступить в продажу в конце 2023 года.

Автоновости,Tesla Model 3,Chery,Tesla,
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