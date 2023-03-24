Chery готовит к запуску конкурента Tesla Model 3

Chery запатентовала внешний вид седана, который может выйти со значком Exeed, работать на электричестве и бороться за ту же рыночную нишу, что и Tesla Model 3.

Автомобиль предварительно известен как E03. У него спортивный кузов в стиле купе с наклонной крышей, тонкими фарами и светодиодами Pixel в переднем бампере. Задние фонари выполнены в виде одной тонкой полосы. Ручки находятся на одном уровне с дверными панелями, а там, где крыша встречается с лобовым стеклом, есть выступ LiDAR.