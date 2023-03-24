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22 минуты назад

Владельцам Kia и Hyundai посоветовали парковаться на улице из-за риска пожара

Лера Букина

Hyundai и Kia приняли решение отозвать в США 571 467 автомобилей в связи с риском возгорания. Об этом сообщает портал Carscoops.

Владельцам Kia и Hyundai посоветовали парковаться на улице из-за риска пожара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К владельцам моделей обратились с просьбой парковать автомобили на открытом воздухе, вдали от построек, пока они не привезут их дилеру.

В числе моделей, которые подлежат отзыву, - Hyundai Santa Fe 2019–2023 годов выпуска, гибридные Santa Fe 2021–2023 годов выпуска и Santa Fe Plug-In 2022–2023 годов, а также пикапы Santa Cruz.

Суммарное число данных авто составляет 567 912 штук. Под отзывную кампанию попали также 3 555 автомобилей Kia Carnival 2022 и 2023 модельных годов.

Корнем проблемы является ремень прицепного устройства, встроенный в вышеуказанные модели. Существует риск пожара из-за замыкания, вызванного накоплением воды на печатной плате (PCB) модуля жгута прицепного устройства.

К настоящему моменту зафиксировано шесть случаев, которые связаны с данной проблемой. Из них один повлек за собой пожар. Сейчас дилеры решают проблему путем снятия предохранителя модуля тягово-сцепного устройства.

В августе 2022 года компания Hyundai отозвала внедорожники Palisade по аналогичной проблеме. В феврале текущего года Hyundai и Kia решили отозвать 484 577 машин.

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