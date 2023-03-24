ГИБДД проведет рейд "Нетрезвый водитель" в Москве

В Москве автоинспекторы усилят контроль за дорожным движением в ближайшие выходные и проведут рейд «Нетрезвый водитель», сообщает столичная ГИБДД.
Профилактическое мероприятие на дорогах Москвы начнется вечером в пятницу и пройдет до конца воскресенья — с 19:00 24 марта до 23:00 26 марта. В ГИБДД обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность.
«Сотрудники ГИБДД Москвы готовы предпринять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем. В очередной раз предупреждаем водителей о последствиях нетрезвого вождения — зачастую такие факты приводят к трагедиям. Не допускайте непоправимых ошибок, если выпили, не садитесь за руль!» — говорится в сообщении.