Ford запатентовал режим блокировки колес для "отжига" на электромобилях

Ford запатентовал систему блокировки задних и передних пар колес для burnout на полноприводных электромобилях. Как сообщает журнал Carbuzz, на патентном чертеже изображен Mustang Mach-E, так что, возможно, этот автомобиль станет первым обладателем такого режима.

Фото: FORD FORD

Сейчас на новейших Ford Mustang есть система блокировки линии колес, которая может тормозить переднюю пару, позволяя задней прокручиваться на дорожном полотне для "жжения покрышек".

Новая система будет сперва тормозить передние колеса, чтобы дать возможность прокрутить задние, а после - блокировать задние, чтобы «прожечь» передние. Сам патент, который опубликовали в марте, отмечает, что способ необходим только для использования на гоночном треке.