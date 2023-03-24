Сахалинец борется с нарушителями парковки с помощью голубей

Житель Сахалина решил бороться с водителями, которые неправильно паркуют свои автомобили, приманивая к машинам голубей, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Жильцы домов у гимназии № 3 стали замечать на свих машинах сырой птичий корм и экскременты, которые достаточно трудно отмывать. Голуби, к тому же, повреждали лакокрасочное покрытие автомобилей. Одна из соседок заметила, что посыпает машины зерном неизвестный мужчина.
Выяснилось, что таким образом мужчина пытается наказать водителей за парковку на дорожке для детей. Местные жители отмечают, что по-другому поставить машину в этом месте не получится из-за одностороннего движения. Теперь кормившего голубей мужчину ждет беседа с полицейскими.