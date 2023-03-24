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1 час назад

Житель Сахалина решил бороться с нарушителями парковки с помощью голубей

Газета.Ru

Житель Сахалина решил бороться с водителями, которые неправильно паркуют свои автомобили, приманивая к машинам голубей, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сахалинец борется с нарушителями парковки с помощью голубей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Жильцы домов у гимназии № 3 стали замечать на свих машинах сырой птичий корм и экскременты, которые достаточно трудно отмывать. Голуби, к тому же, повреждали лакокрасочное покрытие автомобилей. Одна из соседок заметила, что посыпает машины зерном неизвестный мужчина.

Выяснилось, что таким образом мужчина пытается наказать водителей за парковку на дорожке для детей. Местные жители отмечают, что по-другому поставить машину в этом месте не получится из-за одностороннего движения. Теперь кормившего голубей мужчину ждет беседа с полицейскими.

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