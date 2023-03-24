Сахалинец борется с нарушителями парковки с помощью голубей

Житель Сахалина решил бороться с водителями, которые неправильно паркуют свои автомобили, приманивая к машинам голубей, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

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Жильцы домов у гимназии № 3 стали замечать на свих машинах сырой птичий корм и экскременты, которые достаточно трудно отмывать. Голуби, к тому же, повреждали лакокрасочное покрытие автомобилей. Одна из соседок заметила, что посыпает машины зерном неизвестный мужчина.