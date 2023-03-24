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1 час назад

В России стартовали продажи Hyundai Celesta

Российская Газета

В России начали продавать Hyundai Celesta. Как рассказали "Российской газете" в "Ключавто", модель доступна у дилера в комплектации Eye-joy.

В России стартовали продажи Hyundai Celesta
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

"У автомобиля объем двигателя мощностью 123 л.с. составляет 1600 куб. см, привод 2WD. Машина относится к экологическому классу "Евро 6" и оснащена автоматической коробкой передач. Стоимость Hyundai Celesta начинается от 2 390 000 рублей", - добавили в "Ключавто".

Отметим, что к нам приехал Celesta в кузове универсал. Длина модели равна 4 405 мм, ширина - 1 750 мм. Высота и размер колесной базы - 1 470 и 2 650 мм соответственно. По своим габаритам автомобиль очень близок к Lada Vesta.

"Пятидверку" производят на совместном предприятии Beijing Hyundai. За пределами Китая Hyundai Celesta не продают.

Ранее "РГ" рассказывала, что один из дилеров привез в Россию кроссовер Hyundai ix35 из Китая. За автомобили 2022 года без пробега просят 2 550 000 рублей.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
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