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1 час назад

Опубликованы реальные фотографии внедорожника Tank 500 с российскими номерами

Южный автомобиль

Продажи китайских внедорожников Tank 500 в России еще официально не начались, а уже есть первые зарегистрированные в ГИБДД автомобили. Фотографии автомобиля опубликовал портал «Китайские автомобили». Внедорожник Tank 500 сняли на дорогах Тульской области, где расположен завод Great Wall. Официальный прием заказов на новинку начнется с 12 апреля. Машина будет доступна в двух комплектациях по цене от 5 099 000 рублей до 5 699 000 рублей.

Опубликованы фото внедорожника Tank 500 с российскими номерами
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль
Южный автомобиль

В оснащение входят адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, автоматические светодиодные фары, электрорегулировки кресел и множество электронных ассистентов. Внедорожник Tank 500 будет продаваться в нескольких российских городах, среди них Санкт-Петербург, Москва, Тула, Нижний Новгород, Воронеж, Тольятти, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань, Тюмень, Краснодар, Уфа, Челябинск, Красноярск, Кемерово и Новосибирск.

Автоновости,ГИБДД,
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