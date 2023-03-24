Опубликованы фото внедорожника Tank 500 с российскими номерами

Продажи китайских внедорожников Tank 500 в России еще официально не начались, а уже есть первые зарегистрированные в ГИБДД автомобили. Фотографии автомобиля опубликовал портал «Китайские автомобили». Внедорожник Tank 500 сняли на дорогах Тульской области, где расположен завод Great Wall. Официальный прием заказов на новинку начнется с 12 апреля. Машина будет доступна в двух комплектациях по цене от 5 099 000 рублей до 5 699 000 рублей.