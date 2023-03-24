Porsche построит электрический Cayenne четвертого поколения в Словакии

Выход полностью электрического Porsche Cayenne четвертого поколения ожидается в 2026 году. Porsche подтвердил, что Cayenne четвертого поколения будет производиться в Братиславе, Словакия, несмотря на то, что завеса над обновленным Cayenne третьего поколения еще не снята.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Cayenne четвертого поколения станет особенно важным автомобилем для бренда, поскольку он будет производиться с полностью электрической трансмиссией. Хотя пока неизвестно, будет ли Porsche также продавать его вместе с вариантом с двигателем внутреннего сгорания, как он планирует сделать Macan с ДВС и Macan EV.

Porsche Cayenne уже давно ассоциируется с Братиславой. Когда производство внедорожника началось в 2002 году, окрашенные кузова были собраны в Братиславе, а затем отправлены в Лейпциг, Германия, для завершения. Производство Cayenne переместилось в Братиславу с запуском модели третьего поколения в 2017 году, и с тех пор завод отвечает за создание как гибридных вариантов с двигателем внутреннего сгорания, так и подключаемых модулей.

Прежде чем Porsche сможет начать производство Cayenne четвертого поколения, ему сначала необходимо запустить обновленную модель третьего поколения, обновленную для модели 2024 года. Porsche говорит, что внедорожник выигрывает от значительно переработанного шасси, предназначенного для улучшения его характеристик как на дороге, так и на бездорожье. Помогать в этом будет сложная двухкамерная система подвески на пневматических рессорах.

Кроме того, мы знаем, что Porsche обновил переднюю и заднюю панели нового Cayenne, установив новые светодиодные фары HD-Matrix и причудливую светодиодную графику задних фонарей. Немецкий производитель автомобилей также заявляет, что полностью обновил интерьер.