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56 минут назад

«Ситидрайв» закупил сотни китайских машин

Лера Букина

Сервис каршеринга «Ситидрайв» приобрел для парка Москвы и Санкт-Петербурга сотни китайских машин, в частности Jac JS6 и Exeed LX. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение сервиса.

«Ситидрайв» закупил сотни китайских машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что переднеприводный статусный кроссовер с турбированным двигателем Jac JS6 станет главной новинкой. Подчеркивается, что, помимо вышеуказанных моделей, в столичный парк будут также выведены 300 новых машин. В их числе - комфортные Geely Coolray.

В Санкт-Петербурге выведут 420 новых машин. В список попали Exeed LX и Geely Coolray, а также Chery Tiggo 7 Pro и JAC JS4. Кроме того, в город ввезут 100 Kia Soul и 20 BMW 218 из парка Москвы.

В прошлом месяца размер парка «Ситидрайва» составил свыше 11 000 машин. В настоящее время в нем числятся более 40 моделей.

Ранее в пресс-службе каршерингового сервиса сообщили о запуске продаж машин из собственного парка. К покупке доступны автомобили возрастом от 1 года и более, отметили в компании. Кроме того, там подчеркнули, что продажа машин не повлияет на размере парка. В фирме пояснили, что на продажу выставят модели, которые до этого реализовывали напрямую автодилерам.

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