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28 минут назад

Volvo EX60 придёт на смену кроссоверу XC60: первое изображение

Колеса.ру

Ожидается, что новый полностью электрический SUV шведской марки, появится в 2025 году. Модель получит оформление в стиле флагманского большого кроссовера EX90.

На смену Volvo XC60 придёт EX60
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Согласно стратегии развития, компания Volvo намерена завершить полное «озеленение» модельного ряда к концу нынешнего десятилетия. Для этого шведский производитель, входящий в состав китайского холдинга Geely, создал отдельную электрическую линейку. В роли её первенца выступил новый флагманский электрический кроссовер марки – Volvo EX90. Кстати, компания собирается продавать его одновременно с XC90 (с ДВС), эта модель готовится к рестайлингу.

Volvo EX90

Вольво грядущим летом представит ещё одну новинку «зелёного» семейства – субкомпактный кроссовер EX30. Известно, что производство этого паркетника будет налажено в Китае. Отметим, в актуальном модельном ряду Volvo нет модели XC30, так что аналога с двигателями внутреннего сгорания у новинки не будет.

Volvo EX90

Ещё одним представителем «батарейного» семейства Volvo станет EX60: ожидается, что модель с таким названием пополнит линейку бренда в 2025 году. Предполагается, что она станет преемником Volvo XC60: кроссовер второго поколения был представлен в 2017 году, а обновление модель пережила в марте 2021-го. Ранее уже сообщалось о том, что у SUV третьего поколения не будет версий с ДВС. Очевидно, ещё у него будет иное название, соответствующее «зелёной» линейке.

салон Volvo EX90

Официальной информации о том, как будет выглядеть Volvo EX60, пока нет. Свой вариант экстерьера будущей новинки предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что в оформлении внешности кроссовера многое будет позаимствовано у «старшего брата». Так, у модели похожее оформление «передка»: речь, в частности, идёт о головной оптике в форме «молота Тора» с «пиксельными» светодиодными дневными ходовыми огнями, а также об аналогичной заглушке с крупным логотипом марки на месте традиционной решётки радиатора.

Судя по рендеру, кроссовер может получить такой же лаконичный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера с рисунком в виде тонких горизонтальных полос, подобные выштамповки на боковинах. Разнятся разве что габариты и форма кормы.

актуальный Volvo XC60 T8 Recharge

Ожидается, что интерьер будет оформлен примерно в том же стиле, что и у EX90. В центре, вероятно, расположат большой вертикальный планшет информационно-развлекательной системы, а перед водителем – небольшой горизонтальный дисплей, исполняющий роль виртуальной «приборки». Салон будет только двухрядным, рассчитанным на пятерых седоков.

актуальный Volvo XC60 T8 Recharge

По данным издания, Volvo EX60 будет базироваться не на платформе SPA2 (Sustainable Experience Architecture), которая известна нам в том числе по некоторым моделям марки Polestar. Не исключено, что в основу EX60 может лечь «тележка» GPA (Global Product Architecture). По предварительным данным, запас хода на одной зарядке у такого кроссовера составит 600 км, а максимальная мощность электрической силовой установки может оказаться равна 540 л.с. Ожидается, что компания рассекретит технические характеристики ближе к концу 2024 года.

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