На смену Volvo XC60 придёт EX60

Ожидается, что новый полностью электрический SUV шведской марки, появится в 2025 году. Модель получит оформление в стиле флагманского большого кроссовера EX90.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Согласно стратегии развития, компания Volvo намерена завершить полное «озеленение» модельного ряда к концу нынешнего десятилетия. Для этого шведский производитель, входящий в состав китайского холдинга Geely, создал отдельную электрическую линейку. В роли её первенца выступил новый флагманский электрический кроссовер марки – Volvo EX90. Кстати, компания собирается продавать его одновременно с XC90 (с ДВС), эта модель готовится к рестайлингу.

Volvo EX90

Вольво грядущим летом представит ещё одну новинку «зелёного» семейства – субкомпактный кроссовер EX30. Известно, что производство этого паркетника будет налажено в Китае. Отметим, в актуальном модельном ряду Volvo нет модели XC30, так что аналога с двигателями внутреннего сгорания у новинки не будет.

Volvo EX90

Ещё одним представителем «батарейного» семейства Volvo станет EX60: ожидается, что модель с таким названием пополнит линейку бренда в 2025 году. Предполагается, что она станет преемником Volvo XC60: кроссовер второго поколения был представлен в 2017 году, а обновление модель пережила в марте 2021-го. Ранее уже сообщалось о том, что у SUV третьего поколения не будет версий с ДВС. Очевидно, ещё у него будет иное название, соответствующее «зелёной» линейке.

салон Volvo EX90

Официальной информации о том, как будет выглядеть Volvo EX60, пока нет. Свой вариант экстерьера будущей новинки предлагает дизайнер испанского издания Motor.es. Предполагается, что в оформлении внешности кроссовера многое будет позаимствовано у «старшего брата». Так, у модели похожее оформление «передка»: речь, в частности, идёт о головной оптике в форме «молота Тора» с «пиксельными» светодиодными дневными ходовыми огнями, а также об аналогичной заглушке с крупным логотипом марки на месте традиционной решётки радиатора.

Судя по рендеру, кроссовер может получить такой же лаконичный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера с рисунком в виде тонких горизонтальных полос, подобные выштамповки на боковинах. Разнятся разве что габариты и форма кормы.

актуальный Volvo XC60 T8 Recharge

Ожидается, что интерьер будет оформлен примерно в том же стиле, что и у EX90. В центре, вероятно, расположат большой вертикальный планшет информационно-развлекательной системы, а перед водителем – небольшой горизонтальный дисплей, исполняющий роль виртуальной «приборки». Салон будет только двухрядным, рассчитанным на пятерых седоков.

актуальный Volvo XC60 T8 Recharge